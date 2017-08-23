تأخر عن العلاج 40 يومياً .. مستشفى القامشلي يستقبل رجلاً عضه كلب شارد و وصل داء الكلب إلى دماغه

تأخر عن العلاج 40 يومياً .. مستشفى القامشلي يستقبل رجلاً عضه كلب شارد و وصل داء الكلب إلى دماغه

قالت وسائل إعلام موالية، الأربعاء، إن رجلاً وصل إلى الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني، وهو مصاب بداء الكلب نتيجة تعرّضه لعضة كلاب شاردة.

وبحسب مرافقي الرجل (35 عاماً) فإنه تعرض للعض عند الحدود التركية قرب مقر إقامته، ولم يراجع أي مركز صحي.

ونقلت قناة “شامنا” الموالية، عن مدير عام الهيئة عمر العاكوب قوله، إن الرجل وصل إلى المستشفى وهو مصاب إصابة تامة بداء الكلب وحالته حرجة.

وبحسب تقديرات الأطباء فإنه تعرض لعضة كلب شارد منذ أكثر من 40 يوماً.

وأوضح العاكوب أنّ الشاب تعرّض لعضة كلب شارد ولم يأخذ لقاح داء الكلب ما أدى إلى وصول الفيروس إلى الدماغ عبر الأعصاب، ومثل هذه الحالات يصعب علاجها وحالياً تمّ إعطاؤه مصل داء الكلب كما تمّ إعطاء المصل لكلّ مرافقيه .

ولفت إلى أن المصاب يتصرف حالياً تصرفات هيجانية ويخاف من الماء والهواء وهذه أهم أعراض الإصابة بداء الكلب وحالياً يتم مراقبتها بشكل مستمر.