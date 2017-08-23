جمارك بشار الأسد و فرقته الرابعة ينهبون المدنيين على أوتستراد ” دمشق – السويداء “

اشتكى عدد من أهالي السويداء من انتشار دوريات للجمارك على أوتوستراد دمشق – السويداء، تقوم بفرض أتاوات على سيارات نقل البضائع والمواد الغذائية، انضمت إليها لاحقاً دوريات من الفرقة الرابعة.

وقالت شبكة “السويداء 24″، أكبر شبكة محلية تغطي أخبار المحافظة، إن إحدى الشكاوي جاء فيها أن الدوريات رقم 40-41-45-46، العاملة على الأوتستراد تفرض أتاوات مالية، على الرغم من تطابق البيان الجمركي بنسبة 100%.

وتطالب هذه الحواجز بتنزيل البضائع وتفتيشها، كما أن كل دورية تطالب بدفع أتاوة قبل التفتيش.

وجاء في الشكوى التي نشرتها الشبكة: “جميع الدوريات المذكورة تفرض ذلك على كل سيارة، وعندما نبلغهم أن زملاءهم في دورية أخرى قاموا قبل قليل بتفتيشنا، أو أخذ مبلغ مالي منا، يدعون أن لا علاقة لهم بباقي الدوريات، مع العلم أنهم يتبعون للفرع ذاته”.

ومما زاد من معاناة الناس، انضمام الفرقة الرابعة لهذه الدوريات، مؤخراً، حيث قامت الفرقة بنصب حاجز “ترفيق” عند “المسمية”، بدأ مباشرة بتولي مهامه في فرض أتاوات مالية تصل إلى 50 ألف ليرة أو أكثر، على سائقي سيارات الخضار والأغنام وبعض المواد الأخرى.

وفي إحدى الحالات طالب حاجز الفرقة من أحد مكاتب الشحن مبلغ 20 ألف ليرة سورية، مقابل السماح لجميع سيارات المكتب بالمرور.

وأشار بعض المشتكين إلى أن عناصر الفرقة يركزون على السيارات التي تحمل لوحة تعريفية (نمرة السيارة) من درعا، بينما أكد آخرون بأنهم يأخذون الأتاوات من كل السيارات، بغض النظر عن اللوحة.