زعما أنهما من الشرطة .. صحيفة تركية : القبض على سوريين نصبا على أتراك آلاف الليرات بحجة ” إزالة أسمائهم من قائمة المشتبه بهم ” !

زعما أنهما من الشرطة .. صحيفة تركية : القبض على سوريين نصبا على أتراك آلاف الليرات بحجة ” إزالة أسمائهم من قائمة المشتبه بهم ” !

ألقت قوات الشرطة التركية القبض على شابّين سوريين، احتالا على مواطنين أتراك، مدّعين أنّهم من قوات الشرطة، في مدينة أيدن جنوب غربي تركيا.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أمس الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ الشابّين السوريين (م.هـ)، و (م.م) اتصلوا هاتفياً بالمواطن التركي ( إ-إ ) بتاريخ يوم الخميس (17/8)، مدّعين أنّهم عناصر يتبعون لقوات الشرطة، وأنّ اسمه مشتبه به لديهم للارتباط بتنظيم ارهابي، وطالبوه بدفع مبلغ قدره 8 آلاف يورو، مقابل إبعاد الشبهات عن اسمه.

وتم تحديد مكان وزمان التسليم من قبل الشابّين السوريين، وحصلوا على المبلغ المطلوب من (إ.إ) ثم لاذا بالفرار.

ولم يكتف الشابان بالمبلغ الذي حصلا عليه، فعادا وكررا الأمر بالطريقة ذاتها في اليوم التالي، مع مواطن تركي آخر، وتمكّنوا من الاحتيال عليه بمبلغ قدره 31 ألف ليرة تركية.

التركي الثاني وبعد تسليمه المبلغ للسوريَّين، أدرك أنّه وقع ضحيّة لعملية احتيال، فسارع إلى مديرية الأمن العام وقدّم بلاغاً بالحادثة.

وقامت قوات الشرطة بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع التسليم، ونجحت في تعقّب الشابّين والوصول إليهما.

وتم اعتقال كل من (م.م) و (م.هـ)، وتحويلهم إلى المحكمة، وقررت الأخيرة حجز المتهم (م.م)، في حين تم الافراج عن صديقه (م.هـ) بشرط الرقابة القضائية.