سلطات النظام تقول إنها تدرس مشروعاً لـ ” تسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر “

نقلت وسائل إعلام موالية، الثلاثاء، عن وزير داخلية بشار الأسد قوله، إنه يتم العمل على تطوير منظومة خاصة بالشؤون المدنية في سوريا.

وقال “محمد الشعار”، لشبكة “دمشق الآن”: “يتم العمل حالياً على تنفيذ الأمانة الموحدة في سوريا وهي منظومة متطور جداً نعمل على تنفيذها وانتهت دراستها وهي الآن طور التعاقد، وهي تمكن المواطن من الحصول على كل الوثائق الخاصة بالشؤون المدنية من الأوراق الثبوتية كالهوية والبطاقة العائلية من أي أمانة سورية بغض النظر عن موطن الولادة، واستكمالاً لموضوع مشاريع التطوير في وزارة الداخلية على صعيدي الهجرة والجوازات وإدارة المرور”.

وأضاف الشعار أن وزارته “تعكف على دراسة مشروع تسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر وشهادة السياقة بطريقة إلكترونية من خلال برنامج خاص تعده وزارة الداخلية سيصدر قريباً”.

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