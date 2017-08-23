” سوريون يتظاهرون ضدهم على الحدود ” .. ضحايا جدد برصاص الجندرمة التركية و المرصد يكشف عن عددهم الكامل منذ اندلاع الثورة

” سوريون يتظاهرون ضدهم على الحدود ” .. ضحايا جدد برصاص الجندرمة التركية و المرصد يكشف عن عددهم الكامل منذ اندلاع الثورة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن شاباً استشهد وأصيبت زوجته وطفله بجراح جراء إصابتهم برصاص الجندرمة التركية على الحدود السورية التركية، خلال محاولتهم عبورها.

وذكر المرصد أن هذه الحادثة رفعت عدد الشهداء الذين قضوا الاثنين إلى 2، مضيفاً أن “مظاهرات شهدتها مناطق في ريف إدلب خلال ساعات النهار، طالب فيها المتظاهرون القوات التركية بالتوقف عن استهداف المدنيين، وندد المتظاهرون باستهداف المدنيين خلال محاولتهم العبور وباستهدافهم كذلك داخل الأراضي السوري أثناء مرورهم من منطقة كفرلوسين الحدود مع لواء إسكندرون”.

وكشف المرصد أنه قام منذ اندلاع الثورة، وحتى يوم 30 تموز 2017 بتوثيق استشهاد 292 سورياً بينهم 55 طفلاً و29 امرأة برصاص الجندرمة.