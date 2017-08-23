طائرات بشار الأسد تقصف طياره الأسير لدى الجيش الحر .. و الطيار يقول : هل يريد النظام التخلص مني ؟ ! ( فيديو )

23 أغسطس، 2017
1

طائرات بشار الأسد تقصف طياره الأسير لدى الجيش الحر .. و الطيار يقول : هل يريد النظام التخلص مني ؟ ! ( فيديو )

مواضيع متعلقة 

فيديو : المشاهد الأولى للطيار النظامي الساقط بعد إلقاء القبض عليه و معالجته من قبل الجيش الحر

الجيش الحر يسقط طائرة حربية لجيش بشار الأسد و يلقي القبض على الطيار ( صور )

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “طائرات بشار الأسد تقصف طياره الأسير لدى الجيش الحر .. و الطيار يقول : هل يريد النظام التخلص مني ؟ ! ( فيديو )”

  1. لكن شو مفكر بدو يعملك تمثال من ذهب مثلا
    ما انت من هالنشح و كنت تطلع تقصف و تنفذ نفس الاجرام، ليش مستغرب

    أهم شي توصي بدالك بعنزة مو ساعة أو علم مقمل من عند جرادين الحرس الجمهوري و مندوبهون هون (غير معروف)

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.