طائرات بشار الأسد تقصف طياره الأسير لدى الجيش الحر .. و الطيار يقول : هل يريد النظام التخلص مني ؟ ! ( فيديو )
طائرات بشار الأسد تقصف طياره الأسير لدى الجيش الحر .. و الطيار يقول : هل يريد النظام التخلص مني ؟ ! ( فيديو )
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