” فوربز ” تكشف عن أغنى 10 شخصيات عربية لعام 2017 ( فيديو )

نشرت مجلة فوربز الشرق الأوسط قائمة بأسماء “أغنى الشخصيات العربية في العالم لعام 2017.”

وقد أظهرت القائمة أن أغلب أثرياء العالم العربي وأغناهم، يأتون من المملكة العربية السعودية، إذ يبلغ مجموع قيمة 10 من السعوديين المذكورين على القائمة حوالي 42.1 مليار دولار أمريكي، ثم يأتي الإماراتيون في المركز الثاني كالأغنى في العالم العربي، بمجموع ثروة يبلغ 27.3 مليار دولار أمريكي، بينما احتفظت لبنان بأكبر عدد من المليارديريين مقارنة بعدد السكان.

وقد ترأس القائمة هذا العام مجدداً، الأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود، بصافي ثروة ازدادت عن العام الماضي بـ1.5 مليار دولار لتبلغ 18.7 مليار دولار، ثم تبعه رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، بصافي ثروة بلغت 10.6 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي العام الماضي، ليأتي بعد ذلك في المركز الثالث على القائمة رجل الأعمال والمستثمر السعودي محمد العامودي بصافي ثروة بلغت 8.1 مليار دولار. (CNN)

أغنى 10 شخصيات عربية في قائمة فوربز للعام 2017 :

الأمير الوليد بن طلال آل سعود السعودية 18.7 مليار دولار ماجد الفطيم الإمارات 10.6 مليار دولار محمد العامودي السعودية 8.1 مليار دولار عبد الله بن أحمد الغرير الإمارات 6.8 مليار دولار ناصف ساويرس مصر 5.6 مليار دولار سهيل بهوان عمان 4.1 مليار دولار عبد الله الفطيم الإمارات 4.1 مليار دولار نجيب ساويرس مصر 3.9 مليار دولار الأمير سلطان بن محمد بن سعود السعودية 3.8 مليار دولار حسين سجواني الإمارات 3.7 مليار دولار