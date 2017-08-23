ليونيل ميسي ينشر صورة مع نيمار بعد دعوى برشلونة

نشر الارجنتيني #ليونيل_ميسي نجم نادي #برشلونة الاسباني صورة على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب زميله السابق البرازيلي #نيمار ، بعد تقدم النادي الكاتالوني بدعوى ضد الهداف المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي للمطالبة بتعويض مالي.

وعلق ميسي على الصورة التي تظهر نيمار المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي يتوسطه مع مهاجم الفريق الثالث الاوروغوياني لويس سواريز “هو عائد…”.

ويبدو ان ميسي المح الى تعليق زميله الاخر في برشلونة المدافع جيرار بيكيه الذي كتب على مواقع التواصل الشهر الماضي “سيبقى”، في محاولة منه لاقناع البرازيلي بالبقاء في صفوف برشلونة، قبل انتقاله بمبلغ قياسي الى فريق العاصمة الفرنسية (222 مليون يورو).

بدوره نشر نيمار على “انستغرام” مجموعة صور تضمه الى رفاقه السابقين في برشلونة، على غرار ميسي وسواريز وبيكيه.

وأوضح برشلونة في بيان انه يطالب “باستعادة المبلغ الذي سبق ان دفعه كمكافأة لتجديد عقده (نيمار) بسبب مخالفته بنود العقد، و8,5 ملايين يورو كتعويضات، و10 بالمئة إضافية كفوائد”.

وتأتي إشارة برشلونة الى تفادي الجدل مع نيمار، بعد يومين من تصريحات قاسية من الأخير بحق إدارة النادي الكاتالوني.

فبعد تسجيله هدفين مساء الاحد في مرمى تولوز ومساهمته في فوز فريقه 6-2 في المباراة الأولى التي يخوضها على ملعبه “بارك دي برانس” في العاصمة الفرنسية، اعتبر نيمار ان مسؤولي برشلونة “ليسوا الأشخاص الذين يجب ان يكونوا في مواقعهم”. ( AFP )