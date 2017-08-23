جدل واسع عبر مواقع التواصل بسبب مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي اعتنقت الإسلام وتزوجت من عربي ! (فيديو)

قال موقع “المصدر” الإسرائيلي، الناطق باللغة العربية، أول أمس الاثنين، إن شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل مستعرة إزاء مقطع فيديو لشابة يهودية خدمت في الجيش الإسرائيلي، اعتنقت الديانة الإسلامية في المسجد الأقصى.

وأضاف الموقع أنه “وردت تعليقات كثيرة على مقطع فيديو يوثق اعتناق شابة يهودية الدين الإسلامي في المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة. قبل أن تتضح تفاصيل أخرى لاحقاً، حيث تبين أن الشابة من مدينة أشكلون التي خدمت في الجيش الإسرائيلي أحبت شاباً من بلدة رهط البدوية ولهذا يبدو أنها قررت اعتناق الدين الإسلامي للزواج منه”.

وتابع الموقع: “شارك مقطع الفيديو ناشط اليمين الإسرائيلي المعروف الملقب باسم الظل (هتسيل) أو (يوآف ألياسي) في صفحته على الفيس بوك التي يتابعها أكثر من 300 ألف إسرائيلي”.

وكتب “الظل” في صورة تظهر فيها الشابة بعد اعتناق الدين الإسلامي مع شريك حياتها: “المسلمة الفاخورة في الصورة هي نورا وهذا اسمها بعد اعتناقها الدين الإسلامي .. تقول نورا إنها سعيدة مع شريك حياتها وحبيبها، وفخورة بكونها الشابة اليهودية الثالثة التي تعتنق الإسلام وتلد أطفالا من ثم يتركها، وأن تتدبر أمورها مع زوجته المسلمة التي لديها أولادا منه. علينا أن نتمنى لها النجاح وألا تصبح قصة أخرى ذات مغزى.‎ ‎ولا أريد أن أتحدث عنها أكثر وهنا تنتهي قصتها من جهتي”.

ونورا هي اليهودية الثالثة التي تعتنق الاسلام وتتزوج من شاب مسلم، فقبل 3 سنوات أثار زواج محمود من الفتاة اليهودية الأصل مورال، غضبًا مشابهًا، حيث احتج نشطاء يمينيون خارج قاعة الاحتفال ووفرت الشرطة الحراسة للمدعوين في الاحتفال.

ونقل عن زوج نورا قوله، إن زوجته تلقت تهديدات بالقتل من قبل متطرفين يطلق عليهم اسم “منظمة لاهافا”، الأمر الذي أثر على حياتها ودفعها لإلغاء صفحتها على موقع فيسبوك، والتزام منزلها.