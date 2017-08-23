مغردون يسخرون من غوارديولا بعد تصرفه ” الغريب ” أمام إيفرتون ( فيديو )

قدم المدرب الإسباني بيب غوارديولا نفسه في السنوات الماضية كواحداً من أبرز مدربي كرة القدم في العصر الحديث لكنه مازال يبحث عن بطولته الكبيرة الأولى منذ رحيله لتدريب مانشستر سيتي.

المدرب الإسباني يتسم بالكثير من الهدوء لكنه في نفس الوقت يظهر العديد من الأوقات الجنونية في بعض الأحيان.

وعانى مانشستر سيتي من أجل اداراك التعادل بهدف لهدف في ملعب الاتحاد أمام ايفرتون مساء الأثنين في ثاني جولات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتمكن واين روني من وضع التوفيز في المقدمة بينما زادت صعوبة اللقاء على فريق بيب غوارديولا بسبب طرد الظهير الأيمن الجديد كايل ووكر في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، وفق ما اوردت شبكة يورو سبورت، ومع ذلك نجح مانشستر سيتي بعشرة لاعبين فقط من ادراك التعادل من خلال تصويبة قوية لرحيم سترلينغ على الطائر من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس بيكفورد في الدقيقة82.

ومع نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي ظهر التصرف المجنون من قبل بيب غوارديولا الذي أسرع من أجل مصافحة رونالد كومان مدرب الضيوف ومن ثم هرب بعيدا بشكل غريب مما تسبب في السخرية من المدرب.

وكتب أحد رواد تويتر تعليقا على تصرف بيب غوارديولا:” ما هذا بحق الجحيم الذي يفعله بيب غوارديولا على خط التماس”.

بينما غرد الآخر:” بيب غوارديولا يسرع للمنزل لمشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل لعبة العروش”.