وزير خارجية إيران : السعودية تبحث عن مصالحها عبر ” إثارة التوترات ” في المنطقة

اتهم وزير الخارجية جواد ظريف، الأربعاء، المملكة العربية السعودية بأنها تبحث عن مصالحها بـ”إثارة التوترات” في المنطقة، واصفا السياسات السعودية بأنها “تخريبية”، ودعا المملكة إلى إعادة النظر في بعض سياساتها.

وقال ظريف، في مقابلة مع وكالة أنباء “الطلبة” الإيرانية: “لقد أعلنا مرارا استعدادنا للحوار مع السعودية، ونبذل كافة جهودنا للتوصل إلى حل سياسي لتسوية الأزمات في المنطقة، لكنه مع الأسف ممارسات السعودية لا تأتي في هذا الإطار وتبحث عن مصالحها في إثارة التوترات في المنطقة”.

وأضاف: “كما نرى مضى حوالي عامين من الحرب السعودية على اليمن، والرياض تحملت خسائر فادحة ونفس الشيء في البحرين وسوريا”. وتابع بالقول إن “إيران تدعو دوما لإقامة علاقات جيدة مع جيرانها لكن نرى أن سياسات السعودية في المنطقة تخريبية وعادت بالضرر عليها”.

واعتبر ظريف أن سياسات إيران في المنطقة هي “سياسة استراتيجية في أطر محددة”، وقال: “نؤكد على إيجاد منطقة‌ آمنة وقوية ومتضامنة، ونرى أنه يصب في مصلحة إيران والمنطقة”، مضيفا أن سياسة إيران للتعاون مع دول المنطقة والسعودية “تأتي في هذا الإطار ولم تتغير”. وحول استعداد وفود إيرانية وسعودية لتفقد سفارتيهما لدى البلدين، قال ظريف إنه تم إصدار تأشيرات الدخول لكلا الجانبين وقد تحدث هذه الزيارات بعد مناسك الحج. (CNN)