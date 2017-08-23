وزير فرنسي : ثلث الأشخاص الذين يوصفون بالتطرف ” يواجهون مشاكل نفسية “

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الثلاثاء ان “حوالي ثلث” الاشخاص الذين يوصفون بالتطرف “يواجهون مشاكل نفسية”.

وقال الوزير في تصريح تلفزيوني “نعتبر ان حوالي ثلث الاشخاص يواجهون مشاكل نفسية”.

وأحصت الدائرة التي انشئت عام 2015 والتي ترصد حالات التطرف، ان حوالي 17 الفا و400 شخص ترد اسماؤهم في إطار المتطرفين، كما جاء في تقرير لمجلس الشيوخ صدر في الربيع.

وبعدما اقتحم رجل في 14 اغسطس /آب مطعم بيتزا بسيارته، وقتل شابة واصاب 12 بجروح، أعلن كولومب انه يريد استنفار المستشفيات النفسية وعيادات الطب النفسي “لتحديد ملامح الاشخاص الذين يمكن ان ينتقلوا الى التنفيذ”.

وقال “من الواضح ان السر الطبي امر مقدس. لكن في الوقت نفسه، يتعين ايجاد الوسيلة حتى لا يقدم بعض الافراد الذين يعانون فعلا من اضطرابات خطيرة، على تنفيذ اعتداءات”.

واعطى مثالا على ذلك الرجل الذي قتل الاثنين شخصا واصاب آخر بجروح في مارسيليا من خلال اقتحام حافلتين بشاحنة صغيرة.

واكد الوزير “كان خارجا من عيادة للطب النفسي. كان لديه سوابق سجن وقتل شخصا. يجب النظر في هذا النوع من الحالات”. (AFP)