” أبل ” تصمم مركبات ذاتية القيادة لنقل موظفيها داخل الشركة

انتشر مؤخرا أن #آبل قررت الخروج من سباق تصميم سيارة ذاتية القيادة بشكل كامل، للتركيز على عملية تطوير البرمجيات المبتكرة.

ولكن تقريرا جديدا صدر في صحيفة “New York Times”، يقول إن طموحات آبل الصغيرة تحمل في طياتها إحداثيات جديدة، تتمثل في تصميم مركبة ذاتية القيادة لنقل الموظفين بين مجمع آبل الحالي والجديد، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ويُقال إن اسم مشروع المركبة هو “PAIL”، وستعتمد الشركة في عملية البناء والتصميم على شركة مصنعة أخرى، بدلا من النماذج التي ستصنعها آبل.

وتمتلك آبل تصريحا رسميا لاختبار السيارات ذاتية القيادة، كما رصدت بعض سيارات ليكزوس، التي تستخدم برامج آبل المطورة، في وقت سابق من هذا العام، ويبدو أن الخطة الجديدة بعيدة كل البعد عن الطموح الأساسي لمشروع “تيتان”، وهو الاسم الرمزي الذي يدل على جهود آبل في تصميم السيارات ذاتية القيادة.

وذكرت تقارير نيويورك تايمز، أن بعض تصاميم “تيتان” السابقة، حاولت استخدام عجلات مطورة لتحل مكان الإطارات العادية، ما يتيح إمكانية تحرك السيارات أفقيا.

الجدير بالذكر، أن آبل ليست الشركة الوحيدة التي تخلت عن فكرة صنع سيارة ذاتية القيادة بشكل كامل، حيث تركز شركة Waymo أيضا على تصميم برمجيات السيارات.