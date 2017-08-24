ألمانيا : الشرطة تعتقل عراقياً و ألمانيين اعتدوا بالضرب على سوري و قاموا بسرقته

اعتقلت الشرطة الألمانية، يوم الإثنين الماضي، ثلاثة شبان في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، إثر تهجمهم على فتى سوري وسرقته.

وقال موقع “دريسدنر نيوستا ناخريشتن” الألماني، أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اثنين من المعتقلين ألمانيان، تتراوح أعمارهم بين 22 و 23 عاماً، أما الثالث فهو عراقي يبلغ من العمر 16 عاماً، حيث قام الثلاثة بمهاجمة وسرقة مراهق سوري، يبلغ من العمر 17 عاماً، في شارع فالبورغستراسه.

وفي التفاصيل، بدأ الشجار بنزاع في شارع “سانت بيترسبورغر شترا”، حيث كان الشاب السوري ورفيقه الجزائري الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، يمشيان حين والتقيا بالمراهق العراقي وصديقته، وحدث خلاف بينهما، لم تعرف أسبابه.

ثم هاجم العراقي مع شابين ألمانين الشاب السوري وقاموا بضربه، وقالت الشرطة: “لقد امسكوا به وضربوه وأخذوا قبعته ونقوده”، ثم تمكن الشاب من الإفلات منهم، وتوجه إلى الشرطة وأبلغهم عما حدث، لتنجح الشرطة باعتقالهم في وقت لاحق.