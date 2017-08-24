ألمانيا : شجار بين 3 سوريين باستخدام ” السكاكين و الملاعق ” ينتهي بأحدهم في مستشفى بـ ” تورينغن “

ألمانيا : شجار بين 3 سوريين باستخدام ” السكاكين و الملاعق ” ينتهي بأحدهم في مستشفى بـ ” تورينغن “

اندلع شجار بين ثلاثة سوريين في إحدى الشقق، بشارع محطة القطار، بمدينة نورهاوزن، بولاية تورينغن، وسط ألمانيا.

وقالت صحيفة “نويه نوردهويزر تسايتونغ” الألمانية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشجار وقع الأحد الماضي، ما أسفر عن إصابة الثلاثة، وإرسال أحدهم إلى مستشفى “زوهارتس”.

وأضافت أنه تم استخدام السكاكين والملاعق، أثناء الشجار، ما أسفر عن تلك الإصابات.

وسارعت سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة للذهاب لمكان الحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات تواجه تعقيدات بسبب الصعوبات اللغوية، إلا أنه تم تسجيل البلاغات الأولى.