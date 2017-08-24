أمريكي يعثر على بطاقة يانصيب فائزة بـ 4 ملايين دولار !

كاد رجل من ولاية #فيرجينيا الأمريكية أن يفوت على نفسه فرصة حياته في أن يصبح مليونيراً بعدما أضاع بطاقة يانصيب ربحت 4 ملايين دولار أمريكي.

وقال إيريك لوبيز بأنه اشترى تذكرة يانصيب من سوق سنترو في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ولكن بعد وقت قصير من شرائها اكتشف بأنه لا يذكر المكان الذي خبأها فيه.

وأضاف لوبيز، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، بأن التذكرة ظلت مفقودة حتى منتصف هذا الشهر، حين عثر عليها بين كومة من الأوراق في سيارته بينما كان في استراحة الغداء، وبعد عثوره عليها قام لوبيز بحك البطاقة ليفاجأ بأنها قد ربحت مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي.

وعبر لوبيز عن فرحته العارمة بعدما اكتشف بأن البطاقة المفقودة قد جعلت منه مليونيراً. ولدى سؤاله عن كيفية إنفاق النقود، قال لوبيز بأنه ينوي أن يستخدم المال الذي ربحه في سداد ديونه، ودفع الرسوم الدراسية لبناته، بالإضافة إلى تأسيس عمله الخاص.