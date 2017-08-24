لبنان : سوري يفوز بسيارة في ” مهرجان محلي ” .. و لبنانيون يحرقونها انزعاجاً ! ( صور )

24 أغسطس، 2017
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لم يدم فرح السوري بسام عبد الحميد، بفوزه بسيارة تم السحب عليها في مهرجان تقيمه بلدة الطيبة الجنوبية في لبنان، إلا دقائق معدودة، حيث قال شبان بإحراقها رفضاً منهم لفوزه.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، إن المهرجان في نسخته الثالثة عشر، تحت عنوان “عالطيبة لاقونا”، شهد سحباً على سيارة Kia Picanto” ٢٠١٧”، بعدما تم بيع البطاقات في جميع محلات بلدة الطيبة.

إلا أن السحب أسفر عن فوز المشترك “بسام عبد الحميد”، ولدى تدقيق الأهالي باسم الفائز، تبين أنه سوري الجنسية، وقد كان هو سعيد الحظ من بين كل المشاركين من أبناء القرية والقرى والمجاورة.

وبينما اعترض البعض على فوز السوري، بحسب المصادر اللبنانية، فقد قام بعض شبان البلدة باقتحام كراج أحد أعضاء بلدية الطيبة، وإضرام النيران بالسيارة التي تم السحب عليها، رداً على فوز السوري بها بدلاً من أبناء البلدة.

ونقل عن رئيس البلدية، عباس ذياب، قوله إن الحادثة فردية و لا علاقة لأهل البلدة بها، مستنكراً ما حدث باسمه و باسم أهل بلدة الطيبة.

وأضاف ذياب أن القضاء يأخذ مجراه، وكل شخص قد تسبب بأذى للمواطن السوري سينال عقابه، مشدداً على أنه كان مسيطراً على نتائج الحادثة وأن الإشكال فردي، وأهل البلدة يقدرون فوز المواطن السوري كما لو أنه ابن بلدتهم.

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11 رأي على “لبنان : سوري يفوز بسيارة في ” مهرجان محلي ” .. و لبنانيون يحرقونها انزعاجاً ! ( صور )”

  3. ثبت تماما ان معظم سكان الوطن العربي عنصريون الى درجة مقرفة فكل واحد منهم يعتقد نفسه فوق الآخر بل فوق الجميع ويظن نفسه ان الخالق عز وجل قد خلقه بصفات لم يمنحها لاحد من قبله ولا من بعده
    لكن عنصرية بعضهم فاقت كل التوقعات كأهل هذه القرية الظالم اهلها وكل التصريحات عن القانون والحالات الفردية هو كذب يعرف من يقوله انه عين الكذب قبل غيره وهو لرفع العتب وذر الرماد في العيون
    لو اردت ان اضرب امثلة لما نجا من لساني اي مقيم في الوطن العربي بكل القوميات وبكل الاديان والطوائف واعتقد اني ما ظلمتهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون
    ولكن المحزن انهم يتكبرون ويدعون التفوق وهم اردئ واحط من عليها وصدق المثل (على شو شايف حالك)

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    1. ماقلته صحيخ وينطبق على معظم افراد العالم العربي ويا ارض اشتدي ما حدا قدي

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    2. صح لسانك – هذا هو للاسف واقع الحال عنصرية وشوفة حال على خازوق وفوق كل هذا حسد وضيقة عين

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  5. الله يرحم ايام زمان لما هربو لسوريا فتحولهن الحدود. وحطوهن ببيوت مو بمخيمات وفي كتير من اللبنانية لساتهون بسوريا شافو حالهن سوريا احسن من لبنان
    وهلا شغلة عادية ضاقت عينهم شعب ……..

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  6. كل الاديان السماويه نزلت مابين مصر والشام والحجاز لكن مع الاسف لم نتعلم شيء من هذه الاديان وكل دين يريد خراب دين الاخر هذا من الناحيه الدينيه اما من الناحيه الانسانيه الكل ضد الكل ولاواحد يعترف بانه مخلوق له ايام يقضيها في هذه الارض ثم يتوكل الى قبر لاماء فيه ولاهواء ولاضياء ويتكالب عليه الدود ليبقيه هيكلا وبعد فتره قد يهدم القبر لتقام مكان القبربنايه وقد يصدف ويكون قبره كهريزا فعلى اي شيء شايف حالك ياانسان اللهم اسالك الهدى والتقى والنجاه من النار

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