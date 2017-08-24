إيران : تشييع عدد من عناصر ” الجيش العربي السوري ” الذين قتلوا مؤخراً في ريف حمص ( صور )

شيعت إيران خلال الأيام القليلة الماضية حوالي 35 عنصراً من لواء “فاطميون” الأفغاني التابع للحرس السوري، بعد مقتلهم دفاعاً عن بشار الأسد في سوريا.

أسماء بعض القتلى، بحسب ما نشرت مصادر إعلامية إيرانية:

جعفر محمدی، علی شیررضایی، ناظر رحیمی، محمد احمدی، فرهاد حسینی در کاشان، عارف رضایی، خدابخش رضایی، نعمت‌الله محمدی، محمد الله اسدی، محمد اسماعیل محمدی، غلامعلی قربانی، مرتضی سیفی، عباس میرزانظری، سید صفی ‌الله علوی، احمد رضوانی، مجید رضایی، خداداد جعفری، انور یاوری، عاشور محمدی، سیدرضا حسینی، سیداحمد حسینی، محمد حسینیان، صادق بربری، قاسم نظری، سید حسین حسینی، محمد قاسم زاده، همایون اصغری، رمضان رسولی، مختار حسین‌زاده، سیدعلی حسینی، سیدمصطفی شاه‌حسینی، اسدالله زواری، محمد فقیری، محمد شجاعی، عصمت الله محمدی.