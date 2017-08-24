إيطاليا : اشتباكات بين الشرطة و لاجئين في العاصمة روما ( فيديو )

إيطاليا : اشتباكات بين الشرطة و لاجئين في العاصمة روما ( فيديو )

وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ولاجئين كانوا قد تجمعوا، الأربعاء، في ميدان بالعاصمة الإيطالية روما.

الشرطة كانت قد فرقت اللاجئين بخراطيم المياه والهراوات كما أظهرت لقطات متلفزة بعض اللاجئين وهم يصرخون ويحاولون باستخدام العصي ضرب رجال الشرطة المزودين بعتاد مكافحة الشغب.

وأعلنت الشرطة في بيان لها أنها اعتقلت شخصين من بين اللاجئين الذين كانوا يحملون عبوات غاز وفتحوا بعضها وضربوا ضباط الشرطة بالحجارة والزجاجات وأطلقوا عليهم رذاذ الفلفل. (euronews)