اقتراب موعد نزال الـ ” مليار دولار ” بين الملاكمين ماكغريغور و مايويذر

بدأ العد التنازلي نحو قرع جرس انطلاق النزال الغير مسبوق في عالم الملاكمة، والذي سيجمع للمرة الأولى في التاريخ بين بطل العالم السابق لوزن الوسط من دون هزيمة الأمريكي فلويد مايويذر (40 عاما)، وبطل العالم في فنون القتال من دون هزيمة أيضا الإيرلندي كونور ماكغريغور (29 عاما) في نزال تصل عائداته نحو المليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تشهد ليلة السبت المقبل، توافد العديد من نجوم الفن والسينما والرياضة إلى لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية لحضور المواجهة المرتقبة في صالة “تي موبايل” و التي تضم 18 ألف مقعد، وقد وصل سعر البطاقات للمقاعد الأمامية إلى 125 الف دولار أمريكي.

ومن بين الحضور المتوقع للنزال ماجيك جونسون وتشارلز باركلي نجوم كرة السلة، والكوميدي ديف تشابيل، وسيلفستر ستالون وتوم كروز من هوليود.

ولكن على الرغم من الدعاية الكبيرة للنزال، مازال هنالك نحو 5 ألاف مقعدا متوفرا حتى مساء الاربعاء، وفقاً لقناة العربية، وقد علل بعض المحللين أن ذلك يعود إلى الإرتفاع الكبير في أسعار البطاقات في السوق السوداء، إذ من المفترض أن تكون أقل البطاقات ثمنا ب 500 دولار ولكن سعرها اليوم وصل إلى 1300 دولار.

ويبدو أن أعدادا غفيرة ربما تلجئ لشراء البطاقات قبل ساعات من موعد النزال خصوصا مع الهالة الإعلامية التي صاحبت وصول العملاقين إلى لاس فيغاس، والإقبال الشديد على مكاتب المراهنات للرهان على أحد البطلين.

مايويذر الذي اعتزل الحلبة في 2015 بحوزته خمسة ألقاب مختلفة في عالم الملاكمة، يعتبر الرياضي الأمريكي الأعلى دخلاً في 2015 بـ300 مليون دولار بدأ في حالة جيدة خلال استعداداته للنزال في الأيام الماضية، لكن البعض يعتقد أن فرصة الإيرلندي ماكغريغور أفضل بكثير نسبة لفارق السن بينهما و كذلك لأن فلويد اعتزل الملاكمة قبل عامين فيما يرى آخرون أن مايويذر يملك خبرة طويلة في فنون الملاكمة وهو معروف بأسلوبه المراوغ على الحلبة و ضربته القاضية.

لكن وبغض النظر عن نتيجة اللقاء بينهما تشير الأرقام الأولية أن مايويذر سيحصل على نحو 250 أو 300 مليون دولار بينما سينال ماكغريغور بين 100 و 125 مليون دولار وربما تزيد حصة كل منهما في حال تخطت عائدات البث التلفزيوني حاجز الـ500 مليون دولار.