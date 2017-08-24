الإعدام و المؤبد لـ 12 مصرياً تناوبوا على اغتصاب فتاة

بنفس تفاصيل واقعة #الاغتصاب الجماعي الني تكشفت في #المغرب قبل أيام، وقعت قصة مشابهة في #مصر في أبريل قبل الماضي، حيث شارك 12 شاباً مصرياً في اغتصاب جماعي لفتاة مختلة عقلياً تحت كوبري سندوب بمحافظة الدقهلية شمال #مصر .

الواقعة التي هزت مصر وقتها حسمتها محكمة جنايات المنصورة، امس الأربعاء، حيث قضت بالإعدام شنقاً على الشاب الذي استدرج الفتاة واعتدى جنسياً عليها، كما قضت بالسجن المؤبد على 6 آخرين، والسجن 15 سنة لـ5 أحداث آخرين تناوبوا جميعاً على اغتصابها.

وقضت المحكمة بإعدام المتهم محمد.ر.ع، 22 سنة، بالإعدام شنقاً، باعتباره المتهم الرئيسي في القضية، بحسب قناة العربية، حيث استدرج فتاة تدعى م.ص.ح 16 سنة، مريضة نفسياً، وتقيم بإحدى قرى نبروه، بالدقهلية واختفت من منزلها وقامت أسرتها بتحرير بلاغات باختفائها مؤكدين أنها مريضة نفسياً.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استدرج الفتاة من الشارع واحتجزها بمكان مهجور أسفل كوبري سندوب، وقام بالاعتداء جنسياً عليها كما استدعى عدداً من أصدقائه لمشاركته حفلة جنس جماعي أقامها على شرف الفتاة.

واستمروا في ذلك لمدة 3 أيام متتالية، حيث لاحظ الأهالي تحركات غريبة لبعض الشباب أسفل الكوبري، وباستدعاء قوة أمنية لهم تم ضبطهم وهم يتناوبون اغتصاب الفتاة، وتم القبض على 7 من المتهمين وأرشدوا عن زملائهم الآخرين، وقررت النيابة إحالتهم لمحاكمة عاجلة.