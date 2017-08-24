الاتحاد الإسباني يعاقب راموس و غريزمان و بانيغا

أقرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم توجيه عقوبة الإيقاف مباراتين لكل من مهاجم #أتلتيكو_مدريد ، الفرنسي #أنطوان_غريزمان ، ولاعب وسط #إشبيلية، الأرجنتيني إيفر بانيغا، عقب تعرضهما للطرد، بينما اكتفت بمباراة واحدة لمدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، بعد حصوله على إنذارين.

ونال غريزمان البطاقة الحمراء عقب تلفظه بـ”كلمة بذيئة” في وجه الحكم لإشهاره بطاقة صفراء في وجهه لإدعائه السقوط داخل منطقة جزاء فريق جيرونا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ورأت اللجنة أن اللاعب لم يقصد توجيه “سباب” لحكم اللقاء، لهذا فإن العقوبة لم تصدر كبيرة ضده، وهو نفس الأمر بالنسبة لبانيغا، الذي وجه كلمة بذيئة خلال لقاء إشبيلية أمام إسبانيول والذي انتهى أيضاً بالتعادل بهدف لمثله.

فيما اكتفت اللجنة بمعاقبة كل من راموس وألين هاليلوفيتش (لاس بالماس) وألفارو خيمينيز (خيتافي) بالإيقاف لمباراة.

وكان ريال مدريد تقدم باستئناف ضد الإنذار الثاني الذي حصل عليه قائد الفريق، راموس، أمام ديبورتيفو لاكورونيا، في اللقاء الذي انتهى لصالح “الملكي” بثلاثية نظيفة، لكن اللجنة رفضت طلبه. ( EFE )