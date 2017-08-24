البنك المركزي الألماني : ألمانيا استرجعت كامل احتياطها من الذهب من باريس

أعلن البنك المركزي الالماني الاربعاء عن انهاء استرجاع كامل احتياطه من الذهب الذي كان مخزنا في باريس وجزء من الذهب المحفوظ في الولايات المتحدة، مختتما مهمة حساسة قبل ثلاث سنوات على أجلها المحدد.

وأعلن العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الالماني كارل لودفيغ ثيله للصحافيين ان العملية التي بدأت في 2013 أجازت نقل 374 طنا من المعدن الثمين، أي 11% من الاحتياطي الالماني، من مخازن البنك المركزي الفرنسي في باريس، و300 طن من الاحتياطي المركزي الاميركي في نيويورك، إلى خزنات البنك الالماني في فرنكفورت (غربا).

أحيطت عمليات النقل بسرية مشددة وانتهت قبل اجلها المحدد في 2020، وكلفت البنك المركزي حوالى 7,7 ملايين يورو.

بالتالي بلغت نسبة الذهب المخزن في المانيا هدف 50% المحدد، مقابل 31% في 2013. وتحفظ حاليا 1710 أطنان من المعدن الثمين في فرانكفورت و1236 في نيويورك (36,6%) و432 طنا في لندن (12,8%).

وتنفرد ألمانيا بخيار تخزين احتياطي الذهب في الخارج الذي اتخذته اثناء الحرب الباردة، عندما فضل البنك المركزي حفظ جزء من ذهبه لدى حلفائه الغربيين تحسبا لأي اعتداء سوفياتي.

يشكل الاحتياطي الالماني الذي كان معدوما غداة الحرب العالمية الثانية، ثاني احتياطات الذهب عالميا بعد الولايات المتحدة، وبدأ تشكله اعتبارا من 1951 ليبلغ حاليا قيمة تجارية تساوي 120 مليار يورو. (AFP)