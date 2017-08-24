السعودية تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة و التعليم

السعودية تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة و التعليم

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.

وهذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.

وقال إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار “نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الإبتدائية. هذا شئ جديد للسعودية”.

وفي قطاع الصحة، قال العمر إن الوزارة ستكون “جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات”، وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة.

ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية. (REUTERS)