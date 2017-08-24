السعودية تصدر طابعاً تذكارياً لحج هذا العام

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً تذكارياً بمناسبة موسم حج هذا العام بعنوان “الحج عبادة وسلوك حضاري”.

ويحمل الطابع صورة الكعبة المشرفة مزيناً بكلمة “لبيك اللهم لبيك”، ويحمل أعلى جانبه الأيمن شعار #السعودية.

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعوي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف، وفق ما اوردت قناة العربية، أن المؤسسة تهدف من خلال إصدار الطوابع التذكارية إلى توثيق وإبراز الجهود الوطنية، والمناسبات المهمة، بوصف الطابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم، ما يعطيها انتشاراً واسعاً، ويؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات.