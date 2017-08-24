العريفي : الولاية على المرأة تعني إجراء تزويج الفتاة أما السفر و غيره فهناك اختلاف

قال الداعية الإسلامي، #محمد_العريفي ، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في #السعودية، إن الولاية على المرأة تعني في الشريعة “الإجراء الإداري لتزويج الفتاة،” على حد تعبيره، لافتا إلى أن هناك اختلاف فيما يتعلق بسفر المرأة وطلب الإذن وإلى ما ذلك.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره العريفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال وفق ما نقلت شبكة سي إن إن: “معنى الولاية في الشريعة هو إجراء إداري في مسألة تزويج الفتاة، فالفتاة إن أرات أن تتزوج أو المرأة عموما إن أرادت أن تتزوج فإن هناك إجراء إداري شرعي من يقول ويتولى ذلك..”

وتابع قائلا: “مسألة السفر وغيرها من الأمور مختلف فيها، مسألة المرأة أن تسافر هل تستأذن من والدها ولا ما تستأذن هل تسافر مع محرم أو لا تسافر مع محرم كل هذه الأمور مختلف فيها، أنا لا أناقش فيها لأني أعلم أن الخلاف فيها طويل..”