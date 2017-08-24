باريس سان جيرمان يرفض طلب برشلونة للحصول على خدمات دي ماريا

رد نادي #باريس_سان_جيرمان على #برشلونة بشأن طلب الفريق الكاتالوني، الحصول على خدمات الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بكلمة “صادمة” بحسب ما أفادت به تقارير صحفية فرنسية.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، إنَّ رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، تواصل هاتفياً مع نظيره في باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، للتحدث بشأن دي ماريا.

وأضافت أنَّ رد الخليفي كان “جافاً”، حيث قال له: “مستحيل”، مؤكدًا له استمرار دي ماريا، في الفريق الفرنسي.

ولكن ساعات قليلة فقط بعد صدور هذا الخبر، أعادت صحيفة “سبورت” الإسبانية إثارة الجدل من جديد وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، حيث ذكرت، مساء امس الأربعاء، على نسختها الإلكترونية أن برشلونة قد اقترب من ضم دي ماريا، مقابل 50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة كثّف مساعيه للحصول على خدمات دي ماريا، نظرا لتعثره في ضم البرازيلي كوتينيو لاعب ليفربول، والفرنسي عثمان ديمبلي نجم بوروسيا دورتموند.

وأضافت أن البي إس جي وافق على الصفقة رغم العلاقات السيئة بين الناديين، خاصة بعد أن قدم النادي الكتالوني دعوى ضد لاعبه السابق نيمار، وطالبه بدفع 8.5 مليون يورو، تعويضا عن عدم التزامه بعقده معه، عندما انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية، في مطلع شهر أغسطس الجاري، بعد دفع إدارة باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي الضخمة في عقد اللاعب مع النادي الكاتالوني والمقدرة بـ 222 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة، أن دي ماريا وافق منذ بداية الأمر على الانضمام إلى “البرسا”، حيث سيلعب إلى جوار صديقه ومواطنه ليونيل ميسي.

وكان دي ماريا قد رحل عن ريال مدريد الإسباني لينضم إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي عام 2014 مقابل 75 مليون يورو، ولكنه انضم في العام التالي إلى البي إس جي بـ 63 مليون يورو.