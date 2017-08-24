بالفيديو .. مغن بريطاني يوقف حفله ليفضح شاباً تحرش بفتاة !

انفجر مغن “ #ميتال ” غاضبا في وجه أحد أفراد جمهوره بعد قيامه بـ #التحرش بامرأة في حفله.

وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أوقف المغني البريطاني “سام كارتر” حفله في هولندا، وبدأ يصرخ في وجه الجمهور قائلا “إنه شاهد الرجل يلمس صدر امرأة بين الجمهور خلال أداء أغنيته الأخيرة، وأن ذلك غير لائق”.

وأضاف أنه كان مترددا أن يتحدث عما شاهده لكنه قرر أن يتحدث أخيرا، وبدأ المطرب يسب الرجل المتحرش، رافضا أن يحدث ذلك بحفله.

وأضاف المغني أنه يريد المكان آمنا للجميع ودعاهم للاستمتاع بوقتهم.