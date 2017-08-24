بالفيديو .. ولادة ” معزاة ” بوجه بشري في الهند !

24 أغسطس، 2017
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أثارت معزاة ولدت بوجه يشبه البشر حالة من الرعب بين سكان قرية في #الهند ، وسرعان ما انتشرت صور هذه المعزاة الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور التي نشرتها مواقع عديدة على الإنترنت، معزاة بجسم حيوان، ووجه يشبه إلى حد ما الوجوه البشرية، مع شفاه وأنف أقرب منها للإنسان من المعزاة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره بعض الناشطين على الإنترنت، يظهر شخصان وهما يجران المعزاة، في محاولة لتحديد نوع هذا الحيوان الغريب، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وحظي هذا الفيديو بمشاهدة تجاوزت 50 ألف مرة، منذ نشره على الإنترنت.

 

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رأي واحد على “بالفيديو .. ولادة ” معزاة ” بوجه بشري في الهند !”

  1. الهند بلاد الغرائب والعجائب . خاصة التشوهات الخلقية التي تصيب المواليد من البشر والحيوانات . مع وجود نظام طبقي وجهل وأمية وصراع عنصري طائفي للأعراق والأديان المتعددة التي ما انزل الله بها من سلطان . وتقديس وعبادة الملايين للبقر والقرود والجرادين والحشرات والأفاعي . فكل مولود يعاني من تشوه خلقي ( مسخ ) يعتبرونه الها يعبد .

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