بعد أن منعها قاض و خالف الدستور .. ألمانيا : السماح لسيدة سورية بحضور إجراءات محكمة متعلقة بطلاقها و هي مرتدية الحجاب

بعد أن منعها قاض و خالف الدستور .. ألمانيا : السماح لسيدة سورية بحضور إجراءات محكمة متعلقة بطلاقها و هي مرتدية الحجاب

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية أن امرأة مسلمة من سوريا، مقيمة في ولاية براندنبورغ، سمح لها أخيراً أن تظهر بالحجاب أمام المحكمة في مدينة لوكنوالده.

وكانت السيدة السورية قد رفعت دعوى طلاق ضد زوجها، وخلال المحاكمة رفض القاضي السماح لها بالحضور وهي مرتدية الحجاب، دون أي مستند قانوني.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة “ريناته هليتش”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن القاضي الذي منع ظهور السيدة السورية بالحجاب، كان متحيزا في قراره، والآن تجري معالجة قضية الطلاق من قبل “روزوفيتا نيومير” رئيسة محكمة المقاطعة.

وأضافت المتحدثة أن إجراءات الطلاق لم تنته بعد، غير أن المحكمة لم تقدم أية معلومات عن تاريخ اجراءات الطلاق.

وكان محامية السيدة السورية قد قدمت في تموز الماضي شكوى ضد القاضي بتهمة التحيز، معتمدة على أعلى القرارات القضائية.

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