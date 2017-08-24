بعد تجربة سابقة مرعبة .. تركيا : هكذا استعد أهالي اسطنبول للعواصف المقبلة ( فيديو )

تحضر سكان اسطنبول، لأية عواصف يمكن أن تضرب مدينتهم، بطرق مبتكرة وطريفة، بعد تجربة سابقة مريرة، مع العاصفة التي ضربت المدينة، في تموز الماضي.

وأظهر تقرير لقناة “شو” التركية، عرض يوم الأربعاء، استخدام الأتراك أغطية الأسرة والورق المقوى والحصير والخوذ، لحماية سياراتهم وأنفسهم، في حال تكرر هطول حبات البرد العملاقة.

ونقلت القناة عن بائع سيارات قوله، بحسب ما ترجم عكس السير: “أصبحنا نغلفها ونبيعها بهذا الشكل، كما أن لدنيا خوذات للحماية أيضاً، فإن حصل خطب ما للسياراة، بإمكان الخوذة حماية الرأس أيضاً”، أما صاحب أحد المواقف المأجورة فقال: “قالوا إن حبات البرد ستهطل مجدداً، لذا فإن مواقف السيارات باتت مكتظة”.

وتسببت العاصفة التي ضربت اسطنبول، أواخر تموز الماضي، والتي هطل خلالها “حبات برد عملاقة”، بأضرار كبيرة في العديد من السيارات، ما دفع الملاك لاتخاذ إجراءات احتياطية هذه المرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد ما فعلته العاصفة السابقة ↓