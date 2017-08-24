بعد سحبه تضامناً مع السعودية .. قطر تعلن عن عودة سفيرها إلى إيران

بعد سحبه تضامناً مع السعودية .. قطر تعلن عن عودة سفيرها إلى إيران

قالت دولة قطر الأربعاء إن سفيرها إلى إيران سيعود إلى طهران بعدما تم سحبه في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي تضامنا مع السعودية.

وقد سحبت قطر سفيرها من طهران يومها في ظل تحرك خليجي بعد أن قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إيران إثر الأزمة التي رافقت إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

وقال المكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية القطرية في بيان على موقعه الإلكتروني “أعلنت دولة قطر اليوم أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية”.

وأضاف “عبرت دولة قطر عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات”.

يتزامن ذلك مع إعلان طهران أن وفودا من إيران والسعودية ستتبادل الزيارات الدبلوماسية قريبا مما يشير إلى تحسن محتمل في العلاقات بين الغريمتين الإقليميتين منذ قطعتا العلاقات الدبلوماسية العام الماضي. (REUTERS)