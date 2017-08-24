تركيا : وفاة عامل سوري إثر سقوطه من الطابق الثالث ( صور )

توفّي، أمس الأربعاء، عامل سوري في مدينة إسكندرون التابعة لمحافظة هاتاي جنوبي تركيا، إثرَ سقوطه من الطابق الثالث.

وقالت صحيفة “ميليّيت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ الحادثة وقعت خلال ساعات الصباح، في حي نومونه، الواقع في مدينة اسكندرون جنوبي البلاد.

وبينما كان “علاء الدين خالد”، البالغ من العمر 34 عاماً، يقوم بطلاء الجانب الخارجي من الطابق الثالث لأحد الأبنية في الحي، فقدَ توازنه وسقط أرضاً، مصاباً بجروح خطيرة في شتى أنحاء جسده.

أصدقاء خالد سارعوا بالاتصال بالإسعاف الذي حضر وقام بنقله إلى مستشفى إسكندرون الحكومي، إلّا أنه فارق الحياة رغم محاولات الأطباء إنقاذه، فيما بدأت الشرطة التحقيق بالحادثة.