تركي يستعد لمصاهرة كريستيانو رونالدو

نشأت علاقة مصاهرة بين الأتراك وأسطورة كرة القدم البرتغالية نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو إذ يستعد المواطن التركي محمد غوفنر للزواج من كريستين غروسو ابنة خالة كريستيانو رونالدو.

وأقيمت ليلة الحنة على ظهر سفينة بمدينة ألانيا وسط حضور أفراد العائلتين المقربين، لعدم رغبتهم في الظهور في وسائل الإعلام، في غياب رونالدو لارتباطاته مع ناديه الإسباني.

إلّا أن النجم رونالدو أبى إلا أن يشارك ابنة خالته بفرحتها وذلك بتخصيص طائرته الخاصة لنقل العروسين من ألانيا إلى البرتغال عقب انتهاء ليلة الحنة.

ومن المنتظر أن يقام حفل الزفاف في 20 يناير/ كانون الثاني 2018 في مدينة لوسيا بجامايكا. (ANADOLU)