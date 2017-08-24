دعوة أممية إلى تعليق عمليات القصف في الرقة لإخراج المدنيين منها

دعوة أممية إلى تعليق عمليات القصف في الرقة لإخراج المدنيين منها

دعا مستشار الشؤون الإنسانية للمبعوث الأممي إلى سوريا، يان إيغلاند، إلى تعليق عمليات القصف في محافظة الرقة بغية إجلاء المدنيين المحاصرين فيها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إيغلاند في مكتب الأمم المتحدة بجنيف عقب اجتماع لمجموعة العمل التابعة لـ”مجموعة الدعم الدولي لسوريا”، اليوم الخميس.

ووجه إيغلاند نداء لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لتعليق ضرباته الجوية على المدينة.

وأشار إلى وجود 11 منطقة محاصرة في سوريا، يعيش فيها 540 ألف مدني، مشيرًا إلى أن 8 منها خاضعة لسيطرة النظام السوري.

وقال: “معظم هذه المناطق تخضع للحصار العسكري. ولا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إليها، ولا يمكن للمدنيين أن يتحركوا فيها بحرية”.

وأكد على وجود أكثر من 20 ألف مدني محاصرين في 5 أحياء في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” الارهابي، يحاولون الفرار منها.

وأضاف: “لم أجد كلمات لوصف وضع هؤلاء المدنيين”.(ANADOLU)