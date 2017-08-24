رسمياً .. ” سامسونغ ” تعلن عن هاتف ” Galaxy Note 8 ” المنتظر

أخيراً، وبعد طول انتظار والكثير من الشائعات، أعلنت شركة ” #سامسونغ ” العملاقة رسمياً عن هاتفها الجديد “Galaxy Note 8” الذي جاء بشاشة هي الأكبر عن أي هاتف سابق من سلسلة “نوت” حتى الآن.

وقد جاء تصميم الشاشة بشكل يُغطي معظم الواجهة الأمامية، ويحمل الهاتف كاميرتين خلفيتين، وبهكذا يكون أول هاتف من “سامسونغ” يأتي بهذه الميزة، و أول هاتف تمتلك كلتا الكاميرتين فيه تقنية التثبيت البصري للصورة OIS.

وكما كان متوقعاً، فقد بدأ المدير التنفيدي لشركة “سامسونغ” المؤتمر بالحديث عن أزمة هاتف “Note 7” العام الماضي، لكنه أشار إلى أنّ ما حدث أثبت ولاء ملايين المستخدمين لهواتف “سامسونغ” الذين لم ينقص ولاءهم للشركة على حد تعبيره، ما شكّل حافزًا لـ “سامسونغ” من أجل بذل أقصى ما لديها في تطوير Note 8.

أما مواصفات الهاتف الجديد فجاءت على الشكل التالي، بحسب ما اوردت صحيفة النهار اللبنانية:

جاء الهاتف الجديد بشاشة قياس 6.3 إنش من نوع Super AMOLED بدقة 1440×2960 بيكسل، وبمعالج Snapdragon 835 أو Exynos 8895. أما مساحة التخزين الداخلية فجاءت بحجم 64 غيغابايت لنسخة السوق الأميركي، ومساحتي 128 أو 256 غيغابايت للأسواق العالمية، ويدعم الهاتف الجديد بطاقات microSD حتى 256 غيغابايت وذاكرة عشوائية بحجم 6 غيغابايت.

وفيما يخص كاميرا الهاتف فقد جاءت الكاميرا الخلفية الأولى لالتقاط الصور العريضة بدقة 12 ميغابيكسل وفتحة عدسة f/1.7 بتقنية Dual Pixel مع مُثبت بصري للصورة OIS، اما الكاميرا الخلفية الثانية لالتقاط الصور القريبة بدقة 12 ميغابيكسل وفتحة عدسة وفتحة عدسة f/1.7 مع مُثبت بصري للصورة OIS ودرجتين من التقريب البصري 2X Zoom، وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فقد جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وفتحة عدسة f/1.7.

يتميز الهاتف الجديد ايضاً بأنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 وببطارية سعة 3300 ميلي أمبير، وبحساس لبصمة الإصبع، وبشحن سريع من نوع USB Type C.

ويتوفر الهاتف بالألوان الأسود، الرمادي، الذهبي، الأزرق كما انه يتوفر بنسخة ثنائية الشريحة.