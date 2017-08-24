رغم توتر العلاقات .. السياح الألمان يتصدرون قائمة زوار اسطنبول خلال النصف الأول من 2017

تصدر السياح الألمان قائمة الزوار الأجانب الذين زاروا إسطنبول خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن مواطني ألمانيا حلوا في المرتبة الأولى من بين السياح الأجانب الأكثر توافدًا إلى إسطنبول خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عددهم 538 ألفا و945 سائحا، تلاهم الإيرانيون بـ427 ألفا و18 سائحا، والسعوديون بـ294 ألفا و401 سائح.

كما أعلنت الوزارة أن عدد السياح الأجانب في مدينة إسطنبول تجاوز الـ 5.7 ملايين سائح، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب في مدينة إسطنبول خلال يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 42.7 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016.

وأفاد البيان أن مليونا و319 ألفا و549 سائحًا أجنبيًا زاروا مدينة إسطنبول التركية خلال يوليو الماضي.

وأوضحت أن هذا الرقم ازداد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 6.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 5 ملايين و704 آلاف و702 سائح أجنبي. (SABAH)