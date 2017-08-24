سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 24 \ 8 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الخميس 24 \ 8 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الخميس 24 \ 8 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18500 الدولار 516 518 اليورو 608 612 الليرة التركية 146 148 الدرهم الإماراتي 141 142 الليرة اللبنانية 0.343 0.345 الريال السعودي 137 138 الدينار الأردني 729 733

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