سيارة تقتحم منزل عائلة سورية و تؤدي لإصابة 5 أطفال في غازي عنتاب ( فيديو )

أصيب 6 سوريين (رجل و 5 أطفال)، بجروح مختلفة، جراء اقتحام سيارة أجرة لمنزلهم، في أحد الأحياء الفقيرة، بمدينة غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت صباح الخميس، في أحد الأحياء الفقيرة بمنطقة “إينونو”.

وفي التفاصيل، فإن سيارة أجرة اقتحمت جدار المنزل، بعد أن خرجت عن سيطرة سائقها، لأسباب لم تذكر.

وكان يوجد داخل المنزل كل من السوري جميل محمد عكان، وأطفاله أمير (6 سنوات) ومنير (3) ومروة (5) ووائل (2)، إلى جانب طفل آخر (زكريا أحمد – 5)، كان زائراً لديهم.

وكانت المجموعة نائمة في الغرفة، عندما اقتحمت السيارة المنزل وتسببت بتهدم الجدار، ما أدى لإصابتهم بجروح مختلفة.

وتمكن سكاي الحي من إخراجهم من بين ركال الجدار، وتم نقلهم إلى مستشفى “أرسين أرسلان”، حيث تم التأكد من أن حالتهم الصحية جيدة.

واعتقلت السلطات التركية سائق السيارة (بكر . ي)، بتهمة التسبب بأضرار.