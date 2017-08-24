صادرات تركيا من الأحذية إلى روسيا ترتفع بنسبة 129 بالمئة

ارتفعت صادرات تركيا من الأحذية إلى روسيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 129 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

وبحسب معلومات من اتحاد مصدري منتجات الجلود في منطقة إيجة التركية، فقد بلغت قيمة صادرات قطاع الجلود في تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى، 858 مليون دولار، منها 470 مليون دولار عائدات تصدير الأحذية.

وفيما يخص الأحذية المصدرة إلى روسيا، فقد بلغت خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، 41 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 129 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت تركيا قد صدّرت إلى روسيا، خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو تموز عام 2016، أحذية بقيمة 18 مليون دولار.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استيرادا للأحذية التركية بعد الأسواق العراقية.

وقال جاك غاليكو، رئيس اتحاد مصدري منتجات الجلود في منطقة إيجة التركية، إنّ قطاع الجلود في تركيا يتطور بسرعة، وتزداد صادراته بشكل منتظم.

وأضاف غاليكو، أنّ تركيا تصدّر الأحذية إلى 160 دولة حول العالم، مشيراً إلى إمكانية تجاوز صادرات البلاد من هذا المنتج، مليار دولار خلال فترة قصيرة. (ANADOLU)