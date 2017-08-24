فارس كرم من دمشق : ” أنا هنا لأحتفل بالنصر .. الله يحمي سوريا و قائدها بشار الأسد ” ( فيديو )

فارس كرم من دمشق : ” أنا هنا لأحتفل بالنصر .. الله يحمي سوريا و قائدها بشار الأسد ” ( فيديو )

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إن المغني اللبناني فارس كرم شارك في خامس سهرات معرض دمشق الدولي بحضور جماهيري كبير.

وخلال افتتاح الحفل خاطب الجمهور قائلاً: “اللـه يديم سورية ويحميها ويحمي شعبها وقائدها بشار الأسد”.

وكان كرم قال قبل الحفل للصحفيين: “سورية قدمت لي الكثير، وهي وشعبها أصحاب فضل كبير عليّ، وأنا هنا اليوم لاحتفل بالنصر مع الشعب السوري”.