في اليابان .. ” راهب آلي ” لأداء الجنازات في المعابد البوذية ! ( فيديو )

كشفت شركة نيسي أيكو اليابانية النقاب عن “راهب آلي” تمت برمجته للمساعدة في القيام بمهام في معابد بوذية بينها تلاوة الكتاب المقدس عند “البوذيين في مراسم الجنازات.

وشوهد الروبوت المسمى (بيبر) وهو يضع رداء الرهبان البوذيين ويردد أقوالهم في أكبر معرض للجنازات والمقابر في اليابان.

وقال ميتشيو إينامورا، المستشار التنفيذي للشركة، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز، إن هذا الروبوت سيكون قادرا على القيام بالواجبات الدينية التي تتعرض للإهمال بشكل متزايد في المجتمع، مع تراجع التبرعات وتناقص عدد المترددين على المعابد البوذية في البلاد.

وأضاف أن الروبوت أو الراهب الآلي سيكون خيارا أرخص للعائلات، حيث تقدر تكلفة قيامه بتلاوة الآيات الجنائزية 457 دولارا فقط عن الجنازة الواحدة، وهو مبلغ ضئيل إذا قورن بنحو 2194 دولارا عن الجنازة التي يقيمها الراهب العادي.