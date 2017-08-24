” كسوف الشمس ” يساعد الشرطة الأمريكية في القبض على لص !

قالت السلطات في ولاية #فلوريدا الأمريكية بأنها ألقت القبض على #لص أثناء عملية مطاردة له، بعدما توقف أمام أحد المتاجر لشراء نظارات خاصة لمشاهدة #كسوف_الشمس .

وذكر مكتب شريف مقاطعة أورانج، بأن الوحدة المختصة بسرقة السيارات، لاحقت سيارة كان يقودها الشاب جوسات فيليستيانو روزادو (22 عاماً) بعدما توقف أمام متجر بمنطقة كيسمي.

وبحسب التقارير فإن روزادو توقف أمام المتجر وقام بشراء نظارات خاصة بمشاهدة الكسوف، قبل أن يتم القبض عليه بينما كان يقف أمام السيارة المسروقة وينظر إلى السماء، طبقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف روزادو بسرقته للسيارة، وذكر في إفادته للشرطة بأنه لم يستطع أن يقاوم مشاهدة كسوف الشمس لأنه يحدث مرة واحدة في العمر على حد تعبيره.

من الجدير بالذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت الإثنين كسوفاً كلياً للشمس في ظاهرة لم تحدث منذ 99 عاماً. وشاهد الناس الكسوف بدءاً من أوريغون على الساحل الغربي إلى ساوث كارولينا شرقاً.