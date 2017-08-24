مصادر أردنية تكشف عن تفاصيل رسالة ” انسحاب و تسوية ” إيرانية نقلها أردوغان للملك عبد الله حول الوضع في الجنوب السوري

مصادر أردنية تكشف عن تفاصيل رسالة ” انسحاب و تسوية ” إيرانية نقلها أردوغان للملك عبد الله حول الوضع في الجنوب السوري

قالت وكالة “آكي” الإيطالية، الأربعاء، إن “مصادر أردنية أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل للعاهل الأردني الملك عبد االله الثاني رغبة إيرانية بالانسحاب من جنوب سورية مقابل أن تضمن الأردن تشكيل هيئات إدارة محلية في جنوب سورية لا تتدخل بها التنظيمات المسلحة”.

وقالت المصادر التي لم تسمها الوكالة، إن “أردوغان جدد للعاهل الأردني تمسكه بضرورة انسحاب كل القوات العسكرية التابعة والموالية لإيران من جنوب وشمال سورية بالحد الأدنى، أي في المناطق التي تشرف على الأردن وتركيا”.

ولم يصدر عن نتائج الزيارة التي قام بها أردوغان للأردن الاثنين الماضي إلا القليل والعام المتعلق بسوريا، رغم أن الجزء الأهم من المحادثات في الزيارة كان الملف السوري، وفق ما أكّدت الوكالة.

وأضافت “آكي”: “تحاول تركيا أن تكون منصّة أمان في المنطقة، من خلال بناء علاقات الحد الأدنى مع الأطراف الإقليمية والدولية المتصارعة في سورية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا دولياً، والأردن والسعودية وإيران والعراق إقليمياً .. ويعتقد الأردن أن تركيا تحاول أن تُقارب بين تجربة الجنوب والشمال، وتتبادل التجارب مع الأردن بشأن التعامل الأمني لضمان الحدود، ومع المعارضة المسلحة للتنسيق معها”.