من جديد .. زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية عن السوريين في تركيا : يعيشون حياة مواطن درجة أولى و التركي درجة ثالثة ! ( فيديو )

24 أغسطس، 2017
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جدد زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية (حزب الشعب الجمهوري)، كمال كيليتشدار أوغلو، دعوته لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إلا أنها كانت دعوة متوازنة قياساً بالسابقة التي أثارت جدلاً.

وحل كيليتشدار أوغلو، أمس الأربعاء، ضيفاً على أحد البرامج الحوارية في قناة NTV التركية، وكان من ضمن أسئلة المذيع أوغوز هاكسيفر، سؤال حول تصريحه بوجوب إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والانتقاد الذي تعرض له بعد هذا التصريح.

وعند ذلك أجاب: “لماذا ينتقدون هذا التصريح ؟؟ المواطن التركي اليوم هو مواطن درجة ثالثة في حين يعيش اللاجئ السوري في تركيا حياة مواطن الدرجة الأولى .. هل تريد مثالاً ؟ تمرضون وتذهبون إلى المستشفيات وتدفعون ثمن طبابتكم، في حين يذهب السوري إلى المشفى ويتلقّى العلاج مجاناً”.

وأضاف: “يقولون لهم ابقوا في تركيا، ولكن إذا أردت البقاء فعليك أن تدفع شأنك شأن المواطن التركي .. أنا أريد السلام لسوريا، وبعد تحقيق السلام أرغب بإعادة اللاجئين إليها”.

وتابع: “الحرب انتهت في سوريا، وقد سُئلتُ في أوروبا عند ذهابي إلى بروكسيل .. هل تحقيق السلام في سوريا كافي لإعادة اللاجئين إلى بلادهم ؟ .. أجبت بلا ليس كافياً، فالمدارس والجسور والمنازل والطرق وجميع البنى التحتية مدمرة، ويتوجب إعادة إعمارها، وعليكم أنتم أيضاً أن تساهموا في ذلك”.

وختم جوابه: “حينها نعم سنقول لهم لديكم مشاف ومدارس وطرق ومنازل .. تفضلوا إخوتي ارحلوا من تركيا إلى سوريا .. نعم سنقولها”.

الجدير بالذكر أنه، باستثناء العلاج في المشافي الحكومية، فإن السوريين في تركيا لا يحصلون على أية مساعدات حكومية رسمية، ويدفعون كما الأتراك أو غيرهم من الأجانب، مقابل السكن والخدمات الأساسية (ماء – كهرباء – …)،
ويضطر الكثيرون منهم لإرسال أطفالهم إلى العمل بدلاً من المدرسة، بسبب قلة الأجور وغلاء الإيجارات والمعيشة، وعدم كفاية عمل الأب وحده لإعالة العائلة.

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7 آراء على “من جديد .. زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية عن السوريين في تركيا : يعيشون حياة مواطن درجة أولى و التركي درجة ثالثة ! ( فيديو )”

  1. السوريون في تركيا يدفعون الضرائب مثل اي مواطن تركي والبعض يدفع أكثر من ذلك (اقامة عمل,اقامة سياحية ) وبدون أي تعويضات أي تقاعد من الدولة وصحيح أن الطبابة مجانية ولكن يفابلها دفع الضرائب بدون مقابل ورواتب السوريين هي أدنى رواتب من أي مواطن تركي واطمئن بعض الاخوة الاتراك بمجرد تحقيق السلام في سورية لن تطلبواا منا الرحيل لآننا سنكون وقتها في سورية وسنظل نحمل في قلوبنا كل الحب للشعب التركي الذي استضاف الملايين من الشعب لسوري .شكرا تركيا .

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  2. لم يعد يوجد في العالم الا حكايات وقصص السوريين ومشاكلهم . وكان الزمن توقف عندهم . من يصدق هذا الأفاك ان السوري مواطن درجة أولى وان التركي درجة ثانية او ثالثة .. فقط الحقد وليس الا الحقد هو دافعهم الوحيد للتجني على السوريين . هو لم يذكر الإعداد الهائلة من السوريين المستثمرين والصناعيين واصحاب الخبرة والكفاءات الذين ساهموا باخلاص في دفع عجلة التنمية والتقدم ؟؟؟؟؟؟؟

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  3. يعني عندما نسمع مثل هذا الكلام ننتظر منا نحن السوريين ومن الأتراك الطيبين المحترمين حملة تكذب ادعاءاته هو وغيره يحاولون سحب المؤيدين لأردوغان يهذه الدعاية الصغيرة بس نقول لمثله ولغيره أننا كنا لا نظن أننا سنغادر بلدنا عندما غادر بلادهم الفلسطينيون واللبنانيون والعراقيون بسبب الحرب التي فرضت عليهم وهانحن الىن كما ترى يا أوغلوا فلا تظن أنك إذا كنت في بيتك آمنا اليوم هذا مضمون لك فنحن نتمنى العودة قبل أن تبيض علينا بكلامك الرديء شكرا لكل الكتعاطفين من الأتراك مع السوريين والله المعين لكل السوريين

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  4. مافهمت يعني منكون درجة اولى ازا اخدنا طبابة مجانية والتعن نفسنا بكل حياتنا؟ ازا هيك الله يرزقك شي حرب ببلدك و لجوء ببلد و طبابة مجانية مشان تصير درجة اولى متل السوري

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  5. ان شاء الله يعود السوريون الى بلادهم وهي في احسن حال واكيد السوريين يريدون العوده الله يجيب اللي فيه الخير لاهل سوريا وهاذا المعارض ان شاء الله بنصرف لانه محرض

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  6. يلي عبقول انو عبنروح على المشافي بدون ماندفع ليكون عبيدفع من جيب ابوه ولا من جيب الاتراك نحن عبيقبضو علينا من الاتحاد الاوربي لانه الاتراك اجور العمال بياكلوا بقى بدون يدفعو بلمشافي اصلا هنن من ورانا صارو من ورا الي عبيقبضو علينا

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  7. ما بيطلعلو مع السوريين طوال ما معلمنا واسدنا الغالي الرئيس المفدى رجب طيب اردوغان معنا ولا اي حدا من الكلالب الثانيين يطلعلو
    عاشت تركيا
    عاشت الدولة العثمانية
    عاش رجب طيب اردوغان

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