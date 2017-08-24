ناد إسباني صغير يسخر من برشلونة !

يبدو أن نادي #برشلونة الإسباني قد أصبح، هذه الأيام، مادة دسمة في الوسط الرياضي والإعلامي العالمي، بحيث وبعدما تعرض حساب النادي الكاتالوني، إلى عملية اختراق، فإنه تعرض، ساعات قليلة بعد ذلك، للسخرية من نادٍ اسباني صغير.

وقد تعرض حساب نادي برشلونة لعملية اختراق من مجموعة تسمي نفسها ” OurMine”، وأدعت قدوم اللاعب الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا للنادي الأرجنتيني قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وبعد هذه العملية، أعلن نادي بورغوس، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر النادي، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، صورة لميسي مرحبين به في الفريق، قبل أن يعلنوا في تغريدة أخرى أنّ حسابهم تعرض للاختراق ونشر أخبار غير صحيحة.

وذكرت صحيفة “ABCالإسبانية ، أنّ بورغوس يسخر من برشلونة بعد قيام مجموعة هاكرز، باختراق حساب البلوغرانا عبر “تويتر”، ونشروا خبر انضمام الأرجنتيني دي ماريا إلى الفريق الكتالوني.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، في الأيام القليلة الماضية، إلى رغبة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في دفع 300 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد ميسي مع النادي الكاتالوني.