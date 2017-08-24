نتائج قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2017-2018 التي أقيمت في موناكو الفرنسية اليوم الخميس، عن مجموعات قوية ومثيرة.

وأوقعت القرعة ريال مدريد الإسباني (حامل اللقب) في مواجهة غير صعبة لكنها محفوفة بالمخاطر وهي الثامنة حيث ضمت فرق بوروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام الإنجليزي وأبويل نيقوسيا القبرصي.

بينما وقع وصيفه يوفينتوس الإيطالي في مجموعة قوية وهي المجموعة الرابعة، حيث يلعب بجانب برشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وستكون المجموعة الثانية أيضًا قوية، حيث ضمت بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأندرلخت البلجيكي وسيلتيك الاسكتلندي، فيما أوقعت القرعة بشيكطاش التركي في المجموعة السابعة بجانب موناكو الفرنسي وبورتو البرتغالي ولايبزيغ الألماني.

وضمت المجموعة الثالثة التي يمكن وصفها بالنارية فرق تشيلسي الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني وروما الإيطالي وكاراباك بطل أذربيجان.

أما مانشستر يونايتد الإنجليزي فأوقعته القرعة في المجموعة الأولى بجانب بنفيكا البرتغالي وبازل السويسري وسسكا موسكو الروسي.

بينما وقع ليفربول الإنجليزي في المجموعة الخامسة بجانب ماريبور السلوفيني وسبارتاك موسكو الروسي وإشبيلية الإسباني، وجاء مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة السادسة بجانب فرق شاختار الأوكراني ونابولي الإيطالي وفينورد الهولندي.

وستجرى الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 12 و13 سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما تختتم المجموعات بالجولة السادسة في 5 و6 ديسمبر/كانون الأول القادم. (ANADOLU)

المجموعة الأولى: بنفيكا، مانشستر يونايتد، بازل، سسكا موسكو

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، أندرلخت، سيلتيك

المجموعة الثالثة: تشيلسي، أتليتكو مدريد، روما، كاراباك

المجموعة الرابعة: يوفينتوس، برشلونة، أولمبياكوس، سبورتنج لشبونة

المجموعة الخامسة: ماريبور، سبارتاك موسكو، إشبيلية، ليفربول

المجموعة السادسة: شاختار، مانشستر سيتي، نابولي، فينورد

المجموعة السابعة: موناكو، بورتو، بشيكطاش، لايبزيغ

المجموعة الثامنة: ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، توتنهام، أبويل نيقوسيا