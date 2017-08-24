واين روني يعلن اعتزاله اللعب دولياً

أعلن اللاعب السابق لمنتخب #إنكلترا ، #واين_روني ، اعتزاله اللعب دولياً ، منهياً مسيرته التي دامت 14 عاماً، وشهدت تحوله للهداف التاريخي لبلاده برصيد 53 هدفاً.

وشارك روني في أول مباراة دولية له 2003 أمام استراليا في (17 عاماً) و111 يوماً، ليصبح أصغر لاعب وقتها يشارك مع منتخب إنكلترا.

وأنهى روني (31 عاماً) مسيرته مع منتخب بلاده، وهو أكثر لاعب على الاطلاق يشارك مع منتخب إنكلترا برصيد 119 مباراة.

وقال روني في بيان على موقعه الإلكتروني وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “بعد أن فكرت طويلاً وكثيراً.. أبلغت مدرب منتخب إنكلترا، غاريث ساوثغيت، أنني قررت الآن اعتزال اللعب دولياً وللأبد”.

وأضاف: “قرار صعب للغاية وناقشته مع عائلتي ومدربي في ايفرتون، إضافة للقريبين مني”.

وجاء الاعلان قبل خوض إنكلترا لمباراتي مالطا وسلوفاكيا ضمن تصفيات كأس العالم.