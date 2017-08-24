وزير الدفاع القطري : مهتمون بأنظمة الدفاع الجوي الروسية

قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، إن بلاده مهتمة بأنظمة الدفاع الجوي الروسية، وإنهم يريدون نقل تكنولوجيا صناعة تلك الأنظمة إلى قطر.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو .

وأضاف العطية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر تعليماته لوزارته بشأن زيادة التعاون مع روسيا في المجال العسكري، مبيناً بالقول “ننتظر دعماً من روسيا في هذا الصدد”.

من جانبه قال وزير الدفاع الروسي إنهم قدموا تعريفاً خاصاً للوفد القطري حول أنظمة الدفاع الصاروخي “إس – 400″، وأطلعوهم على المنتجات العسكرية والتكنولوجية الروسية الأخرى.

ولم يتم التطرق فيما إذا تم الاتفاق على صفقة تزويد لأي من أنظمة الدفاع الجوي الروسية للدوحة. (ANADOLU)