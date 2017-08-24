90 عاماً فقط ! .. طالبة بريطانية مسنة تحصل على 5 شهادات جامعية و تقترب من السادسة ! ( فيديو )

90 عاماً فقط ! .. طالبة بريطانية مسنة تحصل على 5 شهادات جامعية و تقترب من السادسة ! ( فيديو )

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مقطعاً مصوراً تحدثت فيه عن سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عاماً، تتابع دراستها الجامعية.

وقالت الشبكة، أول أمس الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السيدة المسنة “جاي”، حصلت حتى الآن على خمس شهادات جامعية، وتتابع دراستها حالياً من أجل الحصول على الشهادة الجامعية السادسة.

وأضافت الشبكة أن عشق “جاي” للدراسة دخل حياتها في عمر متأخر، فبعد عملها كمعلمة دراما وصحفية، تقاعدت في سن التاسعة والخمسين، وبدأت بتحصيل شهادتها الجامعية الأولى.

وقالت “جاي”: “لدي شخصية تميل للإدمان قليلاً، لقد وجدت فجأة أنه ليس لدي شيء لأعمله، وقلت لم لا؟”.

وعند سؤالها ما إذا كانت تنوي الحصول على الشهادة الجامعية السابعة، أجابت “جاي”: “هذا يعتمد على المدة التي سأعيشها، وهذا سيستغرق ستة سنوات أخرى، وبالتالي سأكون على عتبة المئة”.

وختمت “جاي” : “سيكون أمراً جميلاً لو حصلت على الشهادة الجامعية السابعة عند الاحتفال بعيد ميلادي، والتي سأعتبرها كهدية لي”.